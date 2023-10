Galaxy S20-serie, Z Flip en Fold 5, 4 en 3 krijgen oktober-update

Samsung heeft een nieuwe beveiligingsupdate uitgerold voor de Galaxy S20-serie en de modellen uit de laatste foldable reeks. Voor de modellen wordt de security-patch van oktober verspreid.

Galaxy S20 en foldables met oktober-update

Een nieuwe update staat klaar voor de toestellen uit de Galaxy S20-serie, zo laat DroidApp-lezer Theo ons weten. Het is beveiligingsupdate oktober, welke gedownload kan worden voor de Galaxy S20, S20+ we n S20 Ultra. Daarnaast is de update vanaf nu ook te downloaden voor de verschillende foldables. Dit zijn de Galaxy Z Flip 5, Flip 4 en Flip 3, net als de Galaxy Z Fold 5, 4 en 3.

De update verbetert de beveiliging van je toestel tegen kwetsbaarheden. Google heeft tientallen verbeteringen doorgevoerd in het Android-besturingssysteem. Samsung heeft hieraan nog een aantal patches toegevoegd.

Vandaag schreven we al dat de update binnengehaald kan worden voor de Galaxy S22-serie. Gisteren verscheen de patch al voor de S23 en S21. De update zal op een later moment uitgerold worden voor de Galaxy S20 FE.

Je krijgt een melding als je de update kunt downloaden op je smartphone.