Samsung komt volgende week met Galaxy SmartTag 2: nu al alle details

Een nieuwe handige gadget van Samsung is onderweg. De smartphonefabrikant brengt volgende week de Galaxy SmartTag 2 uit. Hiermee hoef je nooit meer je eigendommen kwijt te zijn.

SmartTag 2 is onderweg

Samsung heeft in een persbericht bekend gemaakt dat het op 11 oktober een nieuwe gadget zal presenteren. Het bedrijf geeft uitgebreid alvast bloot wat we kunnen verwachten. We krijgen namelijk de Samsung SmartTag 2 te zien, het bedrijf brengt de gadget uit in het zwart en wit en moet nu breder inzetbaar zijn. Daarbij moet het veelzijdiger zijn, zo belooft Samsung.

De SmartTag 2 kun je dankzij de ring in het ontwerp vastmaken aan bijvoorbeeld een sleutelhanger, tas of bagage, of de halsband van je kat of hond. De accessoire is voorzien van IP67-classificatie voor water- en stofbestendigheid. Dankzij de energiebespaarmodus kan het apparaat 700 dagen mee, terwijl deze 500 dagen meegaat in de normale modus. Volgens Samsung is het batterijtje gemakkelijk te vervangen.

Samsung voorziet de SmartTag 2 van verschillende verbeteringen en nieuwe functies.

Nieuwe Lost Mode

De Galaxy SmartTag2 heeft nu een nieuwe Lost Mode. Met deze functie kun je een bericht en je contactgegevens toevoegen aan de tracker. Als iemand je tracker vindt, kan hij of zij de tag scannen met een smartphone en het bericht en je contactgegevens zien. Zo kun je je spullen sneller terugvinden.

Verbeterde Compass View

De Galaxy SmartTag2 heeft ook een verbeterde Compass View-functie. Met deze functie kun je de richting en afstand van de tracker ten opzichte van je smartphone zien. Deze functie is beschikbaar op Galaxy-smartphones die ultrabreedband (UWB) ondersteunen. Een voorbeeld hiervan is de Galaxy S23 Ultra.

Verbeterde SmartThings Find-app

De SmartThings Find-app is ook verbeterd. De app heeft nu een snelkoppeling, waardoor je de app sneller kunt openen. Ook heeft de app nu een kaartweergave op volledig scherm en een intuïtieve interface.

Overige verbeteringen

De Galaxy SmartTag2 synchroniseert nu automatisch met je Samsung-account als je overschakelt naar een andere Galaxy-smartphone.

Alle details en de prijs wordt gedeeld op 11 oktober tijdens de aankondiging.