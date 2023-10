‘Samsung Notes voor Windows voortaan alleen voor Galaxy Book’

Samsung heeft een wijziging doorgevoerd in de Windows-versie van notitie-app Samsung Notes. De dienst werkt niet meer op niet-Samsung apparaten die voorzien zijn van Windows.

Samsung Notes app voor Windows

De Samsung Notes-app is al een paar jaar beschikbaar op Windows en biedt gebruikers de mogelijkheid om notities te synchroniseren vanaf een Galaxy-smartphone of -tablet. De app werd al lang gedistribueerd via de Microsoft Store en kan worden gedownload op elke moderne Windows-laptop of desktop. Echter komt daaraan nu een einde voor veel gebruikers.

Samsung heeft wijzigingen doorgevoerd in de versie, waarbij gebruikers de notitie-app op Windows alleen nog maar kunnen gebruiken op een product van Samsung. Alle gebruikers worden uitgesloten, tenzij zij gebruik maken van een Samsung-apparaat. De wijziging zou in augustus al doorgevoerd zijn, maar bereikt nu pas de gebruikers, zo blijkt.

Hoewel de app nog gedownload kan worden op niet-Samsung apparaten, krijgen gebruikers de melding dat de app alleen werkt met Galaxy Book-apparaten, zoals de Samsung Galaxy Book 3 Pro 360. Gebruikers zijn niet van tevoren ingelicht over de wijzigingen. De reden voor de verandering is niet duidelijk. Samsung heeft nog niets aan informatie hierover gedeeld.