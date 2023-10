Samsung dicht 12 zwakke plekken met eigen oktober-patches

Iedere maand maakt Samsung bekend welke eigen patches het toevoegt aan de beveiligingsupdate van Google. Met de patch van oktober komt dit aantal op twaalf.

Oktober-update van Samsung

Samsung heeft details gedeeld over de beveiligingsupdate van oktober. De oktober-update werd eerder deze week aangekondigd door Google, nog voor de officiƫle aankondiging van Android 14. Samsung zal binnenkort de eerste toestellen voorzien van de update. Samsung laat weten dat het met de update twaalf patches toevoegt voor de eigen toestellen. Het gaat dan om specifieke Samsung-onderdelen waarbij een zwakke plek is gevonden.

De fabrikant heeft vooral onder de motorkap de nodige (veiligheids)maatregelen genomen. In de componenten van Samsung zelf of in apps zijn deze keer geen noemenswaardigheden gevonden die aangepakt moeten worden. Daarmee is de informatie over deze update vrij kort.

