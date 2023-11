Samsung Galaxy S24-serie: dit worden de 7 kleuren

Er is nieuwe informatie over de kleuren van de Samsung Galaxy S24. De drie smartphones komen in verschillende kleuren op de markt. We verwachten de aankondiging in januari. Bekend wordt dat er ook een gouden Galaxy S24 Ultra aan zit te komen.

Kleuren van Galaxy S24-serie

Uit informatie van Ice Universe komt naar voren dat Samsung de nieuwe Galaxy S24-toestellen uit wil brengen in zeven kleuren. Daarbij kunnen we ook enkele wijzigingen verwachten in het ontwerp. Zo krijgt de S24 Ultra symmetrische schermranden en zijn er ook veranderingen voor de punch-hole waarin de front-camera is geplaatst. Deze cirkel zal kleiner zijn en iets naar beneden verschoven worden.

De kleuren van de Galaxy S23-serie

De kleuren waarin de Samsung Galaxy S24-serie verschijnt zijn als volgt; zwart, grijs, violet, geel, groen, blauw en oranje. Van de Samsung Galaxy S24 Ultra komt ook een gouden editie, welke een bijpassend gouden frame krijgt. Het is niet bekend of alle kleuren in alle landen verschijnen. Wel is het aannemelijk dat enkele kleuren alleen via Samsung zelf aangeboden worden. Dat is nu ook al het geval bij de Galaxy S23 Ultra. Die kun je dan alleen aanschaffen via de website van Samsung zelf.

We hopen in januari meer nieuws met je te delen over de Galaxy S24-serie.

