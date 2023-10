Galaxy S24-serie: ‘duidelijkheid over gebruik chipset; Exynos en Snapdragon?’

Er lijkt meer informatie te komen over wat we kunnen verwachten van de Galaxy S24-serie. We hebben het dan over de chipset die gebruikt wordt. Kiest Samsung nou voor de Exynos of de Snapdragon?

Galaxy S24-serie met Snapdragon of Exynos?

Al lange tijd gaan er berichten rond over de nieuwe Galaxy S24-serie van Samsung. De fabrikant zelf houdt de kaken stijf op elkaar, maar een nieuw bericht van het Koreaanse The Elec geeft nu wat informatie over wat we mogelijk van de Koreanen kunnen verwachten.

Het leek er eerder al op dat Samsung de Galaxy S24-modellen in Nederland niet zou voorzien van de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 processor, maar van de eigen Exynos 2400 processor. Deze chipset is onlangs door Samsung aangekondigd. Het belooft een snellere verwerking van AI en snellere CPU-prestaties.

De modellen uit de Galaxy S23-serie werden allen voorzien van een processor uit de Snapdragon-reeks. Dat zorgde voor veel positieve reacties. De processoren van Qualcomm staan doorgaans te boek als efficiƫnter en energiezuiniger dan die van Samsung zelf. Toch heeft Samsung nu andere plannen klaarliggen voor de S24-serie.

Als de geruchten kloppen, gaat het bij de Samsung Galaxy S24-serie het er als volgt uitzien. De Samsung Galaxy S24 en de S24+ komen wereldwijd met een Exynos 2400 chipset op de markt. De Galaxy S24 Ultra komt altijd met de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. In Noord Amerika krijgen alle toestellen de chipset van Qualcomm.

Verwacht wordt dat de nieuwe Galaxy S24-serie in januari of februari volgend jaar aangekondigd wordt. Eerder werd in geruchten gesproken over 18 januari.