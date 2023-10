Samsung overweegt langere updates voor Android-toestellen

Samsung had lange tijd het langste updatebeleid van alle Android-fabrikanten. Dat heeft Google nu overtroffen met de Pixel 8-serie. Samsung zou overwegen om toestellen nu langer van updates te voorzien.

Langere updates bij Samsung?

In een interview met de collega’s van Sammobile laat Samsung weten dat het overweegt om toestellen van het merk langer van updates te voorzien. Volgens de topman van Samsung “zou de periode van vijf jaar updaten niet langer meer in lijn zijn met de visie van Samsung”. Vorige week werd de Pixel 8-serie aangekondigd, die zeven jaar lang bijgehouden worden met beveiligingsupdates. Ook verschijnen er vijf Android-updates voor de telefoons.

Bij Samsung zou het gaan om een periode van zeven jaar waarin beveiligingsupdates uitgerold worden. Het is onduidelijk of Samsung ook meer dan de huidige vier Android-updates wil verspreiden. Beveiligingsupdates zijn doorgaans wel makkelijker te ontwikkelen, dan een heel aangepaste versie van het besturingssysteem.

Overigens is het goed te weten dat er door de Europese Unie gewerkt wordt aan nieuwe regelgeving. Fabrikanten zouden verplicht worden om toestellen zeven jaar van updates te voorzien. Samsung hoorde (en hoort) nog altijd tot de fabrikanten die het langst updates uitrollen. Samsung was eerst koploper, maar is nu ‘ingehaald’ door Google en Fairphone.