Motorola rolt Android 13 en september-patch uit voor Edge 20

Eindelijk is het zover; Motorola heeft Android 13 beschikbaar gesteld voor de Motorola Edge 20. De smartphone van de fabrikant krijgt daarbij ook de security-patch van september aangereikt.

Android 13 voor Edge 20

Onze vaste DroidApp-lezer Richard springt een gat in de lucht. Zijn Motorola Edge 20 wordt namelijk vanaf nu geüpdatet. Dit keer niet enkel een ‘simpele’ beveiligingsupdate, maar de update naar Android 13. Dit betekent dat je hiermee een reeks nieuwe functies en verbeteringen aangereikt krijgt. Dit laat ook onze lezer Marco ons weten.

Gebruikers kunnen vanaf nu per app instellen in welke taal ze deze willen gebruiken. Ook zijn er verbeteringen in het Material You kleurenpalet en zijn er meer privacy-verbeteringen doorgevoerd door Google. Tevens is Android 13 voorzien van een nieuwe mediaspeler in de afspeelbalk.

Na de installatie van Android 13 komt direct de volgende melding tevoorschijn van een update. Voor de Motorola Edge 20 kan namelijk aansluitend de beveiligingsupdate van september gedownload worden. Dit is de meest recente security-patch van Google.