Motorola Edge 20 Pro: update naar Android 13 beschikbaar

De tweede smartphone van Motorola wordt bijgewerkt met de update naar Android 13. Deze keer is het de beurt aan de Motorola Edge 20 Pro.

Android 13 voor Edge 20 Pro

Goed nieuws voor degenen die in het bezit zijn van de Motorola Edge 20 Pro. De smartphonefabrikant rolt voor het in 2021 uitgebrachte toptoestel de update naar Android 13 uit. Eerder rolde het merk de update naar de nieuwe Android-versie al uit naar de Motorola Edge 30 Pro.

Samen met de update naar Android 13, wordt de Edge 20 Pro direct ook bijgewerkt met beveiligingsupdate maart 2023. Hiermee worden weer enkele tientallen kwetsbaarheden in het Android-systeem opgelost.

Met de update naar Android 13 krijg je toegang tot een reeks fijne verbeteringen. Zo is er de vernieuwde mediaspeler in de notificatiebalk, kun je de verbeterde privacy-instellingen gebruiken en heb je meer opties voor het Material You kleurenschema.

Wanneer je de update kunt downloaden, krijg je hier een melding van op je smartphone.