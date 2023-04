Motorola Edge 40 persfoto’s opgedoken met lederen behuizing

We zagen eerder deze week de nieuwe Motorola Edge 40 Pro, maar binnen de Edge-serie zal er nog verdere uitbreiding zijn. Dit zal gebeuren in de vorm van de Motorola Edge 40, waarvan we nu de persfoto’s te zien krijgen.

Persfoto’s van Motorola Edge 40

Enkele dagen geleden presenteerde Motorola een nieuwe high-end smartphone; de Motorola Edge 40 Pro. Een smartphone die van alle gemakken voorzien is. Het lijkt erop dat we nog meer kunnen verwachten in de Edge-serie. De doorgaans goed geïnformeerde leaker Roland Quandt deelt namelijk beelden van de nieuwe Motorola Edge 40.

We zien de nieuwe smartphone van Motorola in verschillende kleuren. Waaronder de ‘Viva Magenta’-kleur, maar ook in het blauw, zwart en mintgroen. En bij de magenta- en twee laatste kleuren zien we wat opvallends. Het lijkt er namelijk op dat Motorola kiest voor een lederen behuizing. Of het vegan leather of echt leer is, dat is nog even afwachten, maar de kans dat het vegan leather is, lijkt groter gezien de prijs en bewuste keuzes die het met zich meebrengt. Een leren achterkant kennen we al van verschillende andere toestellen. Zo bracht LG jaren geleden de LG G4 uit met een achterkant van leer.

Qua specificaties is het nog afwachten wat de nieuwe smartphone gaat brengen. In ieder geval is te zien dat de Motorola Edge 40 net als zijn Pro-broer doorlopende schermranden krijgt. Aan de rechterkant zitten de volumetoetsen en de power-button. Achterop heeft Motorola twee de telefoon voorzien van twee camera’s, waarbij de hoofdcamera volgens de informatie op het toestel zelf, bevestigt dat dit een 50 megapixel camera is met optische beeldstabilisatie (OIS). Ook herkenbaar is het Pantone-beeldmerk met de kleur, dat we terug zien op de magenta-gekleurde versie. Eerder zagen we dit al bij de Motorola Edge 30 Neo (review).

Wanneer Motorola de Edge 40 gaat aankondigen is nog niet bekend. Als hierover meer bekend is, houden we je natuurlijk op de hoogte.