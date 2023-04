Eerste Motorola krijgt Android 13-update: voor Motorola Edge 30 Pro

De Motorola Edge 30 Pro is de gelukkige die als eerst de update naar Android 13 binnen mag halen. De updatemachine van Motorola is hiermee op gang gekomen.

Motorola Edge 30 Pro: Android 13

De eerste smartphone van Motorola wordt nu voorzien van de update naar Android 13. Waar vrijwel alle andere merken al één of meerdere toestellen hebben bijgewerkt naar Android 13, was dit bij Motorola nog niet het geval. Gelukkig kunnen we nu het nieuws met je delen dat de Motorola Edge 30 Pro de update naar Android 13 binnen ziet rollen.

Henk laat weten dat hij de update naar Android 13 heeft gekregen. Dit betekent dat je direct gebruik kunt maken van verschillende verbeteringen en nieuwe functies. Enorme veranderingen zijn het niet; maar welkome aanvullingen. Onder andere op het gebied van beveiliging en privacy zijn verbeteringen doorgevoerd; waarbij je specifieker toegang kunt geven tot je bestanden en andere zaken.

Dankzij Android 13 kun je de telefoon nog verder personaliseren middels Material You. De kleuren worden hiermee nog beter afgestemd op de ingestelde achtergrond. Tevens kun je in de nieuwe Android-versie instellen dat je een bepaalde app in een andere taal wilt gebruiken.

Motorola rolt de update naar Android 13 vanaf nu uit voor de Edge 30 Pro. Het is niet bekend wanneer de andere modellen van de fabrikant volgen. Eerder werd wel een overzicht gedeeld met welke toestellen de update naar Android 13 zouden krijgen. Ook werd er in september nog een Europees overzicht gedeeld.