Xiaomi Mi 11i krijgt Android 13; Motorola Edge 20 met mei-update

Updates staan klaar bij Motorola en Xiaomi. In het geval van de Xiaomi Mi 11i is het de update naar Android 13. Voor de Motorola Edge 20 staat de beveiligingsupdate klaar naar mei. Dit is de meest recente update.

Android 13 voor Xiaomi Mi 11i

Ryzkov laat aan DroidApp weten dat zijn smartphone wordt bijgewerkt met een update naar Android 13. Het is de Xiaomi Mi 11i die de update binnen ziet komen rollen. De uitrol is gestart, al gebeurt dit wel gefaseerd, waardoor het even kan duren totdat iedere gebruiker de nieuwe versie binnen ziet komen. Dankzij de update naar Android 13 kun je verschillende nieuwe functies gebruiken. Denk aan de verbeterde privacy-instellingen. Je kunt ook nu per app zelf instellen in welke taal je deze wilt gebruiken.

Samen met de update wordt ook MIUI 14 meegeleverd. Hierin zitten de meeste nieuwe functies voor de Xiaomi Mi 11i. De changelog zetten we hieronder voor je neer in de screenshot. Opvallend is dat de beveiligingsupdate nog uit februari stamt.

Motorola Edge 20

De Motorola Edge 20 is de eerste smartphone van Motorola die doorgaans de nieuwste security-patch als eerste krijgt. Richard meldt ons dat zijn smartphone de update van mei krijgt. De beveiligingsupdate van mei werd begin deze maand beschikbaar gesteld door Google, en nu dus te downloaden voor de Edge 20. Wanneer je de update kunt downloaden, krijg je hier een melding van op je smartphone.

