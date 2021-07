Google Play Services stopt in augustus op Android Jelly Bean

Android Jelly Bean is al jaren oud, maar tot dusver werkt het nog zoals je mag verwachten van een Android-toestel. Dit zal vanaf volgende maand niet langer niet meer het geval zijn. Google Play Services zal dan niet langer meer werken.

Android Jelly Bean met Play Services

De Google Play Services zijn belangrijk voor het functioneren van verschillende applicaties en diensten op je Android-toestel. Denk bijvoorbeeld aan de notificaties, de Play Store en tal van andere diensten. Google heeft nu bekend gemaakt dat het vanaf volgende maand stopt met de ondersteuning van Play Services voor apparaten met Jelly Bean.

Google presenteerde in juli 2012 de eerste versie; Android 4.1 Jelly Bean. Hierbij was de Nexus 7 tablet het eerste apparaat met deze Android-versie. In november verscheen Android 4.2 Jelly Bean, met onder andere de Nexus 4 en de Nexus 10. Hierbij werden functies als een vernieuwd vergrendelscherm en snelle instellingen uitgerold. In juli 2013 bracht Google Android 4.3 Jelly Bean uit.

App-ontwikkelaars wordt aanbevolen toestellen met minimaal API-niveau 19 te ondersteunen. Dit is Android KitKat. Minder dan 1 procent van de actieve apparaten draait momenteel op Android Jelly Bean. Gebruikers kunnen hun toestel blijven gebruiken, maar apps zullen niet meer bijgewerkt worden en ook kunnen er problemen met het gebruik optreden. Het is af te raden, vanwege het beveiligingsrisico, een toestel met zulke oude Android-versies te gebruiken in het dagelijks leven.