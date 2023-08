Android beveiligingsupdate augustus 2023 verschenen met 32 patches

Een nieuwe security-patch is uitgebracht door Google. Met Android beveiligingsupdate augustus 2023 worden meer dan dertig patches uitgerold voor de toestellen. Voor de Pixel-modellen is de update direct beschikbaar.

Beveiligingsupdate augustus

Iedere maand verschijnt er vanuit Google een nieuwe security-patch voor Android-toestellen. Smartphones, tablets en andere Android-apparaten worden hiermee geüpdatet waarbij kwetsbaarheden en lekken gedicht worden. Deze maand is dat ook het geval en is Android beveiligingsupdate augustus 2023 vrijgegeven door Google. Kijkend naar de lijst die Google vrijgeeft zien we dat er 32 patches tegen zwakke plekken in de beveiliging aangepakt worden.

Niet alle patches zijn voor alle modellen. Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld de gebruikte onderdelen, componenten en Android-versie. Fabrikanten zelf voegen hier ook nog patches aan toe, specifiek voor eigen toestellen. Voor de Pixel-modellen heeft Google nog vijf extra patches toegevoegd, welke onder andere betrekking heeft op de WiFi-module.

We hebben tips gekregen van lezers dat de uitrol inmiddels voor de Pixel-modellen is begonnen. Het gaat om de modellen uit de Pixel-serie vanaf de Pixel 4a en nieuwer. Wanneer je de update binnen kunt halen, krijg je hier een melding van op je smartphone (of andere apparaat).

Krijg je een nieuwe update binnen op je toestel, dan horen we dit heel graag van je! Stuur een mailtje naar redactie@droidapp.nl, liefst met een screenshot en we gaan ermee aan de slag voor de berichtgeving op DroidApp!