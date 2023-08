Samsung Galaxy S22-serie ontvangt beveiligingsupdate augustus

Samsung is begonnen met het uitrollen van een nieuwe security-patch voor de modellen uit de Galaxy S22-serie. De toestellen krijgen de augustus-update.

Galaxy S22-serie met augustus-update

Goed nieuws is er voor de bezitters van de Samsung Galaxy S22, de Galaxy S22+ en de S22 Ultra. De drie modellen worden door de fabrikant vanaf nu geüpdatet naar de beveiligingsupdate van augustus. Dit is de meest recente update die er voor Android beschikbaar is, en werd begin deze week vrijgegeven. Samsung is doorgaans één van de eerste fabrikanten die de update uitrolt.

Dimitri laat nu weten dat de update beschikbaar is. Dankzij de nieuwe update profiteer je van de nieuwste beveiligingspatches. Bovenop de patches van Google zelf, zijn er door Samsung zelf ook nog een aantal kwetsbaarheden aangepakt. Zover bekend zijn er verder geen nieuwe functies of grote aanpassingen gedaan met de update van augustus.

Als je de update kunt downloaden voor je smartphone, krijg je hier een melding van op je telefoon.

