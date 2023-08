Moto G54: Evleaks deelt foto’s van nieuwe smartphone

Foto’s van een nog onaangekondigde smartphone worden met regelmaat de wereld in geslingerd. Dat is nu ook het geval bij Motorola. We zien persfoto’s van de nieuwe Moto G54. Dit met dank aan Evleaks.

Moto G54

De huidige Moto G53 zal op termijn opgevolgd worden door de Moto G54. In augustus kregen we al informatie over de nieuwe smartphone, waarbij verschillende specificaties naar buiten kwamen. De smartphone zal op de markt gebracht worden met een 6,5 inch Full-HD+ beeldscherm. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid een IPS LCD-scherm zijn, waarbij de verversingssnelheid uitkomt op 120Hz. De telefoon komt verder met een 5000 mAh batterij en een dual-camera met een 50 megapixel hoofdlens.

Evleaks laat nu van zich horen en deelt nieuwe foto’s van de smartphone in kwestie. We zien de Moto G54 in drie kleuren; zwart, groen en blauw. Daarbij wordt het ontwerp bevestigd met de foto’s die we eerder zagen van de telefoon. Wanneer Motorola de nieuwe telefoon officieel presenteert is niet bekend. De Moto G-serie werd in januari vernieuwd, daar zat ook de huidige Moto G53 bij.