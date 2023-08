Motorola kondigt nieuwe betaalbare Moto G14 aan

We zagen hem eerder al voorbijkomen in het geruchtencircuit, en nu is het moment daar dat hij officieel is: de Motorola Moto G14. De betaalbare smartphone van de fabrikant komt naar Nederland en wel voor een bedrag van 150 euro. Wat krijg je voor dit geld?

Moto G14 aangekondigd

Motorola heeft de eerste uitbreiding aangekondigd voor de Moto G-serie. Het is de Moto G14, de instapper van het bedrijf. Leuk is dat Motorola het nieuwste lid uit de familie ook uitbrengt met een behuizing van vegan leather, al kun je ook kiezen voor een plastic behuizing. Er is een 6,5 inch Full-HD+ beeldscherm aanwezig waarop alles gebeurt.

Het toestel wordt geleverd met Android 13, is voorzien van de eigen Motorola interface en biedt een octa-core processor en 4GB aan werkgeheugen. We komen bij de Moto G14 128GB aan opslagruimte tegen. Dit kun je zelf nog uitbreiden met een geheugenkaart van maximaal 1TB. Motorola geeft je ondersteuning voor WiFi, zowel 2.4 als 5 GHz, NFC en een 5000 mAh batterij met 15W laden. Er zijn stereo-speakers en ondersteuning voor het 4G-netwerk. Voor het maken van foto’s is de Motorola Moto G14 voorzien van een 50 megapixel camera en een 2 megapixel macrosensor. Aan de voorzijde vind je een 8 megapixel front-camera.

De Moto G14 is vanaf volgende week verkrijgbaar in Nederland voor een prijs van 149,99 euro.