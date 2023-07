Moto G14 duikt op: foto’s en eerste specificaties

Motorola komt binnenkort met de nieuwe Moto G14. De smartphone is nu opgedoken in het geruchtencircuit, waardoor we weer een wat beter beeld krijgen van het toestel. Wat kunnen we van de nieuwe telefoon verwachten?

Moto G14 in aantocht

Motorola heeft een breed portfolio aan toestellen en mogelijkheden. Daar komt binnenkort de Moto G14 bij. De smartphone wordt gepositioneerd in het betaalbare segment en is nu opgedoken in het geruchtencircuit. Hierdoor krijgen we het één en ander te weten over de smartphone. Verwacht wordt dat het toestel beschikt over een IPS-LCD scherm met mogelijk een 90Hz verversingssnelheid. Ook zal er aan de bovenkant een 3,5 millimeter aansluiting geplaatst zijn. Aan de zijkant is de power-button te vinden met de vingerafdrukscanner.

De nieuwe Moto G14 zal geleverd worden in de kleuren blauw, zwart, goud en beige. Verder kunnen we twee camera’s verwachten (met mogelijk een 50 megapixel hoofdcamera), 128GB opslagruimte, een 5000 mAh batterij en een octa-core processor waarover geen verdere informatie is. Volgens een FCC keuring krijgt het toestel 20W laden en is er NFC aanwezig. Alle informatie verwachten we op een later moment.