Motorola Edge 30 Fusion is vierde smartphone die Android 13 krijgt

De langverwachte update van Android 13 is vanaf nu beschikbaar voor de Motorola Edge 30 Fusion. Hiermee is de Fusion de vierde smartphone van de fabrikant die bijgewerkt wordt met de update naar Android 13. De update brengt verschillende verbeteringen.

Motorola Edge 30 Fusion krijgt Android 13

Een nieuwe update staat klaar voor de Motorola Edge 30 Fusion. Gebruikers laten aan DroidApp weten dat hun smartphone de update naar Android 13 hebben mogen ontvangen. Motorola lijkt een lange aanloop nodig te hebben om de smartphones bij te werken naar Android 13. Het is namelijk pas het vierde toestel van de fabrikant die de nieuwste breed beschikbare Android-versie aangeboden krijgt. Eerder werden de Edge 30, Motorola Edge 20 Pro en de Edge 30 Pro bijgewerkt. De recentere Edge 30 Ultra, eveneens een high-end model wacht nog altijd op de nieuwe Android-versie.

Met de update naar Android 13 krijg je toegang tot verbeterde beveiligingsopties. Daarnaast heb je meer privacy-opties en kun je per app instellen in welke taal je deze wilt gebruiken. Verder bevat Android 13 meer personalisatiemogelijkheden, waarbij het overweg kan met meer kleuren in Material You. Ook is er in de notificatiebalk bijvoorbeeld de nieuwe muziekspeler.

De update naar Android 13 wordt vanaf nu uitgerold voor de Motorola Edge 30 Fusion. Omdat het gaat om een gefaseerde uitrol, kan het zijn dat het even duurt totdat elke gebruiker de update binnen ziet komen.