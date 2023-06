Motorola Razr 40 en Razr 40 Ultra aangekondigd: nieuwe foldable smartphones

We maken vandaag kennis met de nieuwste vouwbare smartphones van Motorola. De telefoonfabrikant presenteert de Motorola Razr 40 Ultra en de ‘standaard’ Razr 40. We delen de gegevens met je.

Motorola Razr 40 en 40 Ultra aangekondigd

In de afgelopen tijd hebben we de nodige informatie gehoord over de nieuwe toestellen van Motorola en vandaag zijn ze officieel. We hebben het over de twee vouwbare smartphones van de fabrikant die veelvuldig zijn uitgelekt; de Motorola Razr 40 en de Razr 40 Ultra. Nu de aankondiging achter ons ligt, kunnen we alle details met je delen.

Razr 40 Ultra

Allereerst is er de nieuwe Motorola Razr 40 Ultra. Deze stijlvolle smartphone is voorzien van twee schermen, waarbij het grote scherm aan de buitenkant ook direct opvalt. Het 3,6 inch OLED-scherm aan de buitenkant omringt zelfs de camera’s van de smartphone. Hier heb je ruimte voor verschillende zaken, waarvoor je niet de hele telefoon open hoeft te klappen. Zo heb je toegang tot je agenda, notificaties, de navigatie van Google Maps, je Wallet met betaalpassen, muziekspeler, agenda en vele andere mogelijkheden. Zo kun je bijvoorbeeld ook games spelen en apps openen.

Opengeklapt verschijnt er een 6,9 inch scherm. Dit is eveneens een OLED-paneel, welke een 165Hz verversingssnelheid levert en over een Full-HD+ resolutie beschikt. De beeldverhouding van het scherm komt uit op 22:9. Aan boord is de Snapdragon 8+ Gen 1 chipset. Dit samen met 8GB aan werkgeheugen en een opslagruimte van 256GB. De camera is een 12 megapixel hoofdcamera met 13 megapixel groothoeklens, de selfie-camera telt 32 megapixel. Motorola geeft de smartphone een 3800 mAh batterij mee, welke je met 33W snel kunt laden. Je kunt het toestel ook met 5W draadloos laden. De Ultra is IP52 gecertificeerd waarmee het deels stof- en waterdicht is.

Motorola brengt het toestel uit in de kleuren Glacier Blue, Infinite Black en Viva Magenta. Motorola belooft voor beide telefoons hetzelfde updatebeleid; drie Android-updates en vier jaar beveiligingsupdates. De toestellen komen met Android 13 op de markt.

Razr 40

De Motorola Razr 40 is de tweede smartphone die door de fabrikant is aangekondigd. Deze zal lager geprijsd zijn dan de Razr 40 Ultra en kenmerkt zich door het kleinere scherm aan de buitenkant, dat 1,5 inch groot is. Hiermee heb je toegang tot de notificaties, het weer en kun je bijvoorbeeld een selfie maken, zonder je de Razr open hoeft te klappen. De telefoon is voorzien van een afwerking van vegan leather, zoals we dat eerder al zagen bij de Motorola Edge 40.

Opengeklapt verschijnt het Full-HD+ 144Hz scherm met een grootte van 6,9 inch, een OLED-scherm. De telefoon is IP52 gecertificeerd en biedt een 4200 mAh batterij met 33W bekabeld of 5W draadloos laden. De oplader wordt net als bij de Ultra gewoon meegeleverd bij de smartphone.

Het vouwbare toestel biedt een 64 megapixel hoofdcamera en een 13 megapixel groothoeklens, ook is er een 32 megapixel front-camera. Aan boord is een Snapdragon 7 Gen 1 chipset, waarbij je 256GB aan opslagruimte tot je beschikking hebt. Je kunt kiezen uit de kleuren Sage Green, Vanilla Cream en Summer Lilac.

Beschikbaarheid

De Motorola Razr 40 Ultra zal vanaf volgende week beschikbaar zijn voor een prijs van 1199,99 euro. Vanaf medio juli kun je naar de winkels rennen voor de Motorola Razr 40, welke mee naar huis gaat voor een bedrag van 899,99 euro.

