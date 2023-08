Moto G54: specificaties en foto’s duiken op

Er is nieuws over de nieuwe midranger van Motorola. In het geruchtencircuit meldt de Moto G54 zich. Van het nieuwe toestel zien we nu foto’s en komen we ook de specificaties te weten. Wat heeft de Moto G54 te bieden?

Moto G54 in het nieuws

Een nieuwe smartphone is in het nieuws gekomen. Motorola komt in het nieuws met de nieuwe Moto G54. De nieuwe mid-range smartphone van het merk zal de huidige Moto G53 opvolgen. Hiervoor kunnen we de nodige nieuwe zaken verwachten bij de Moto G54. De smartphone komt op de markt met een 6,5 inch Full-HD+ beeldscherm, met een verversingssnelheid van 120Hz. Volgens de informatie komt de G54 op de markt met Android 13, onbekend is wanneer de smartphone wordt aangekondigd en wanneer dan Android 14 wordt uitgerold voor de smartphone.

De nieuwe Moto G54 zal geleverd worden met maximaal 8 gigabyte aan RAM-geheugen en 256GB aan opslagruimte. Dit kun je uitbreiden met een geheugenkaart van maximaal 1TB. Motorola zal de smartphone verder uitrusten met een 5000 mAh batterij met een nog onbekende oplaadkracht. Er wordt een 16 megapixel front-camera verwacht, net als een dual-camera met 50 megapixel hoofdcamera. Waar de Moto G53 over een waterbestendig ontwerp beschikt, zal dit bij de G54 een waterafstotend ontwerp zijn, zo meldt de bron.

Tot slot weet de bron te melden dat de Moto G54 uitgebracht zal worden in de kleuren Ballad Blue, Ambrosia, Coronet Blue en Outer Space.