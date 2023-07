Motorola Razr 40 Ultra bezwijkt op verrassend punt in duurzaamheidstest

Een nieuwe video van JerryRigEverything is online gezet. Deze keer wordt gekeken naar de robuustheid van de Motorola Razr 40 Ultra, de nieuwste foldable van Motorola. We zien een verrassend resultaat.

Razr 40 Ultra in duurzaamheidstest

Motorola heeft onlangs de Motorola Razr 40 Ultra aangekondigd, de nieuwste high-end foldable van het merk. Opvallend is onder andere het grote scherm aan de buitenkant van de telefoon. Nu is Zack van JerryRigEverything aan de slag gegaan met het toestel. Deze YouTuber staat bekend om zijn duurzaamheidstests, waarbij gekeken hoe het toestel reageert op onheil van buitenaf.

Het resultaat is toch wel bijzonder. Het vouwbare scherm lijkt de test te overleven, maar anders geldt dat voor het scherm aan de buitenkant van de smartphone. Deze lijkt zelfs met één vinger gebroken te zijn. Positief is dat de zandtest geen probleem lijkt op te leveren voor de Motorola. Dit ondanks de aanwezigheid van ‘slechts’ een IP54-certificering. Daarnaast blijft het vouwbare scherm intact, en dat is toch het belangrijkste scherm van de telefoon. De video van de Razr 40 Ultra, die in de VS de naam Razr Phone+ draagt, is hieronder te bekijken.