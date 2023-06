Motorola aankondiging van Razr 40-serie; volg de livestream

Fabrikant Motorola trapt de maand juni af met een nieuwe aankondiging. We zullen vandaag kennis gaan maken met de nieuwe Razr 40, waarbij het vermoeden is dat er twee toestellen worden aangekondigd. Je kunt hier de livestream volgen.

Razr 40 aankondiging livestream

Vanavond is het zover; Motorola presenteert naar verwachting de twee nieuwe toestellen uit de Motorola Razr 40-serie. In de afgelopen tijd zijn de nodige details en specificaties al uitgelekt, en vanavond zal het doek er dan echt van af worden gehaald. Het was al een goed gevuld jaar, wat betreft de aankondiging van de Motorola Edge 40 en de Edge 40 Pro.

Vandaag wordt het portfolio naar verwachting uitgebreid met de Razr 40 Ultra en de meer betaalbare Razr 40 zelf. Vooral de eerstgenoemde is een interessante, want we verwachten een vouwbare smartphone met een groot scherm, dat zelfs om de lenzen doorloopt. De aankondiging is vandaag, om 20:00 uur.

Hierboven volg je de livestream. Heb je hier geen tijd voor? Geen probleem. DroidApp zal je vanavond bijpraten over alles rondom de aankondiging van Motorola.