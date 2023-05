Motorola Razr 40 Ultra: uitgelekte video deelt mogelijkheden

Dankzij Evan Blass krijgen we een video te zien waarin de Motorola Razr 40 Ultra centraal staat. De nieuwe foldable van Motorola zal binnenkort officieel aangekondigd worden, maar nu krijgen we al een goed beeld van de telefoon.

Motorola Razr 40 Ultra in video

Een video is online verschenen met daarin de key-features van de Motorola Razr 40 Ultra. De smartphone gaat de laatste tijd vaker rond in het geruchtencircuit, en nu is dat dus niet anders. We verwachten binnenkort de aankondiging van de Razr 40 Ultra en de Razr 40. Hierbij is de eerstgenoemde de meest uitgebreide telefoon. Die zien we nu ook terug in de video, waarbij vooral het grote scherm aan de buitenkant opvalt.



Videobron: Evleaks

De Motorola krijgt verschillende extra functies op dit tweede scherm. Waaronder de navigatie van Google Maps, widgets of verschillende klokstijlen voor het Always On Display. Motorola belooft verder indrukwekkende Dolby Atmos geluidskwaliteit en ook het (snelle) beeldscherm aan de binnenkant komt voorbij in het nieuws.

Begin mei kwamen al verschillende gegevens over de Motorola Razr 40 Ultra naar buiten. Zo krijgt het scherm een resolutie van 2640 x 1080 pixels en is het scherm aan de buitenkant 3,5 inch groot. De foldable zou voorzien zijn van een Snapdragon 8+ Gen 1 chipset en komt met een 12+13 megapixel camera aan de achterkant. Volgende week zullen we alle details te horen krijgen. Op 1 juni zal de aankondiging zijn van de nieuwe Razr-familie.