Motorola bevestigt datum 1 juni voor aankondiging nieuwe Razr

Er zijn nieuwe vouwbare Razr-modellen van Motorola onderweg. De telefoons zijn in de afgelopen weken al vaak online verschenen. Nu heeft de fabrikant een teaser gedeeld, met de datum waarop de smartphones aangekondigd worden.

Nieuwe Razr op 1 juni

Op 1 juni kunnen we de nieuwe Razr verwachten van Motorola. De fabrikant kwam met zowel de Razr 40 als de Razr 40 Ultra al meermaals in het nieuws. Nu is het hoge woord eruit; de aankondiging vindt plaats op 1 juni. Het nieuws wordt bevestigd door Motorola Nederland. Dit doet vermoeden dat we de nieuwe Razr ook in ons land gaan zien.

In de teaser die Motorola deelt, zien we twee smartphones. Duidelijk dat het hier dus in alle waarschijnlijkheid gaat om de Razr 40 en de Razr 40 Ultra. De Razr 40 Ultra zou voorzien zijn van de Snapdragon 8+ Gen 1 chipset en komt ook in het rood op de markt. Het toestel kenmerkt zich door het grote scherm aan de buitenkant. De Razr 40 zou een goedkoper model moeten worden.

Op 1 juni zullen we alle details te horen krijgen. Als we hier meer informatie over hebben, houden we je natuurlijk op de hoogte.