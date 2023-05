Motorola Razr 40 Ultra: betrouwbare bron deelt alle specificaties

Bij de aanstaande aankondiging van de Motorola Razr 40 Ultra zullen er niet heel veel verrassingen meer zijn. Dankzij een betrouwbare bron komen we nu alle specificaties te weten over de nieuwe foldable van Motorola. Wat heeft het toestel te bieden?

Specificaties van Razr 40 Ultra

De nieuwe Motorola Razr 40 en de 40 Ultra gaan de laatste tijd al vaak rond in het nieuws. Gisteren schreven we al over de uitgelekte video waarin de Ultra is te zien. Deze video, die je hieronder kunt vinden, wordt nu aangevuld met informatie van een goede bekende bron in het smartphonesegment. Dankzij Winfuture komen we de specificaties van de smartphone te weten.



Duidelijk is dat het toestel aan de buitenkant voorzien wordt van een groter coverdisplay. Deze biedt een 3,6 inch scherm met een 165Hz verversingssnelheid en een resolutie van 1066 x 1056 pixels. Binnenin bevindt zich een 6,9 inch 165Hz scherm, eveneens een OLED-paneel, met een resolutie van 2400 x 1080 pixels. De telefoon krijgt een 12 megapixel hoofdcamera, 13 megapixel groothoeklens en een 32 megapixel selfie-camera.

Zoals verwacht zal de Motorola Razr 40 Ultra aangedreven worden door een Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 chipset, waarbij er 8GB RAM aanwezig is, samen met 256GB opslagruimte. De smartphone biedt Bluetooth 5.3, Android 13 met de eigen vrij neutrale Motorola-skin en een 3800 mAh batterij. Deze accu kan met een kracht van 33W opgeladen worden. Ook is er ondersteuning voor draadloos laden. Je kunt dual-sim gebruiken, en het toestel kan overweg met eSIM.

De maten van de nieuwe Motorola Razr 40 Ultra zijn ook bekend. Die komen uit op 170,8 x 74,0 x 7,0 millimeter, in opengeklapte behuizing. Het gewicht van de foldable komt uit op 189 gram. Je hebt keuze uit de kleuren Viva Magenta, Infinity Black en Glacier Blue. De prijs van het toestel zal komen te liggen tussen de 1169 en 1199 euro. De officiële aankondiging is op 1 juni.