Deze week gaan we terug naar de jaren van het monochrome beeldscherm. In 2004 bracht Motorola toen de Motorola C115 uit. Dit toestel bespreken we vandaag in onze rubriek ‘De vergeten telefoon’.

Motorola C115

In onze rubriek ‘De vergeten telefoon’ en ‘De vergeten smartphone’ hebben we al meermaals toestellen van Motorola besproken. Waaronder de Motorola C155. Nu hebben we een andere variant uit de C-serie gevonden om te bespreken in onze rubriek; de Motorola C115.

Qua design hebben de toestellen veel weg van elkaar. Zowel de Motorola C155 als de Motorola C115 werden eind 2004 uitgebracht. Toch waren er een aantal verschillen. De Motorola C115 was wat compacter. De afmetingen van de telefoon kwamen uit op slechts 98 x 45 x 21 millimeter. Hoewel deze dus met ruim twee centimeter aan de dikke kant was, was dit niet ongewoon in die tijd. Waar de C155 beschikte over een kleurenscherm, terwijl de C115 op de markt verscheen met een monochroom beeldscherm.

Als je kijkt naar de specificaties van het toestel, dan houdt het eigenlijk al snel op. Naast een rekenmachine en een stopwatch was het wel gedaan met de mogelijkheden. Wel zaten er nog wat spelletjes op het toestel, om de tijd te doden. Destijds voorzag Motorola haar toestellen uit van een speciale tekstvoorspelling. Waar we destijds veel de T9-invoer zagen, gebruikte Motorola haar eigen iTap-techniek. Tijdens het typen werden suggesties getoond voor de volgende letter van het woord. Het was net als T9 in staat om woorden aan te vullen. Door naar beneden te gaan met de navigatietoets, kon het woord aangevuld worden. Het deed daarmee veel hetzelfde als T9, maar was voorzien van een andere interface en bediening.

De Motorola C115 kwam op de markt voor een bedrag tussen de 50 en 70 euro.

´╗┐

Motorola C115 samengevat in 3 punten