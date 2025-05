De vergeten telefoon: Motorola ROKR E8

We gaan met onze rubriek ‘De vergeten telefoon’ vele jaren af, en nu zijn we uitgekomen bij het jaar 2007. In dat jaar werd een heel bijzondere Motorola-telefoon uitgebracht: de Motorola ROKR E8. Dit toestel had een hele unieke gebruikersinterface. We praten je er deze week over bij.

Motorola ROKR E8

Op het eerste gezicht leek de Motorola ROKR E8 op een vrij eenvoudige, standaard telefoon. Totdat het licht aanging. Dit was namelijk niet zomaar een telefoon, maar eentje met een geheel unieke bediening. De interface paste zich namelijk aan, aan wat er te doen was op het scherm. Hier komen we later op terug. Het toestel bood een 2,0 inch scherm met een resolutie van 320 x 240 pixels. Motorola voorzag de ROKR E8 van het op Linux- en Java-gebaseerde MOTOMAGX OS.

Voor het internetten (via 2G) kon je de Opera Mini browser gebruiken. Verder bood de telefoon Bluetooth, een FM-radio en 2GB aan opslagruimte. Dit kon je eenvoudig zelf uitbreiden met een geheugenkaart. Voor het maken van foto’s bood de telefoon een 2 megapixel camera. De Motorola ROKR E8 werd geleverd met een 970 mAh batterij die je kon verwisselen. Het toestel had de afmetingen 115 x 53 x 10,7 millimeter en een gewicht van 100 gram.

Terug naar het scherm, waar het bijzondere van dit toestel was te ontdekken. Het numerieke gedeelte, waar normaal de toetsen te vinden waren, konden hun functie aanpassen. Dit werd de ModeShift-technologie genoemd. Zo maakten deze cijfers plaats voor andere knoppen bij het gebruik van de muziekspeler. Het grote scrolwiel bleef, maar ernaast zagen we toetsen voor het pauzeren van de muziek of om naar een andere track te gaan. Met het scrolwiel kon je ook door je lijst met muziektracks scrollen. Bij de camera zagen we knoppen om bijvoorbeeld in te zoomen met de camera, of om juist een foto te maken. Alle toetsen waren touch-sensitive toetsen, dus er was geen touchscreen aanwezig.



Motorola ROKR E8 samengevat in 3 punten