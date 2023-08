Motorola Edge 40 Neo verschijnt in het nieuws: dit zijn de specs

De mogelijke specificaties van de nieuwe Motorola Edge 40 Neo zijn opgedoken. De smartphone zal de huidige Edge 30 Neo opvolgen. Dankzij Amazon Italië komen we meer over het toestel te weten.

Motorola Edge 40 Neo in het nieuws

In het nieuws komt de Motorola Edge 40 Neo langs, de opvolger van de Edge 30 Neo. De smartphone zal uitgerust worden met een aantal fijne toevoegingen en mogelijkheden, zo wordt duidelijk uit informatie die door Amazon Italië vroegtijdig online zijn gezet. Foto’s ontbreken nog, maar de informatie gaat over de specificaties van de nieuwe Edge 40 Neo.

De smartphone wordt verwacht met een 6,55 inch Full-HD+ OLED-scherm met een verversingssnelheid van 144Hz. Daarbij krijgt het toestel een MediaTek Dimensity 1050 chipset met maximaal 12GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte. Tevens zou het toestel voorzien zijn van een IP68-certificering en daarmee dus stof- en waterdicht zijn.

De Motorola Edge 40 Neo zou draaien op Android 13, krijgt de My UX skin mee en komt met een 5000 mAh accu. De oplaadsnelheid is nog niet bekend. Er zitten aan de achterkant van de smartphone twee camera’s; een 50 megapixel hoofdcamera en een groothoeklens van 13 megapixel. Volgens Amazon Italië gaat het toestel 399,99 euro kosten. Daarbij zou hij eind september uitgeleverd worden, wat zou betekenen dat het toestel binnenkort aangekondigd zal worden.

Laten we de informatie nog wel met een korreltje zout nemen. Het gebeurt weleens dat webwinkels niet alle informatie juist genoteerd hebben. We houden de berichtgeving voor je in de gaten!