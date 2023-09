Samsung lanceert nieuwe Food-app: je persoonlijke voedings- en receptendienst

Samsung heeft een nieuwe applicatie uitgebracht waarmee je ideeën krijgt voor je voeding en recepten. Hierbij maakt de Samsung Food app gebruik van AI. De toepassing geeft je onder andere inspiratie voor wat je kunt gaan eten deze week, maar er zijn meer mogelijkheden.

Samsung Food app

Een nieuwe applicatie is uitgebracht door Samsung; Samsung Food. Officieel gezien is het niet een geheel nieuwe applicatie, het is namelijk een rebranding van de Whisk app, welke nu omgedoopt is tot Samsung Food. Je kunt de dienst gebruiken via de app, welke voor zowel Android als iOS beschikbaar is. Je kunt Samsung Food gebruiken in 104 landen, waaronder ook Nederland en België. Met de app heb je toegang tot meer dan 160.000 recepten. Echter heeft de applicatie meer mogelijkheden tot zijn beschikking.

Met de applicatie kun je de recepten en ideeën afgestemd krijgen op je eigen behoeften en levensstijl. Daarbij kun je gemakkelijk de boodschappen toevoegen aan een boodschappenlijst. Recepten kun je opslaan als favoriet voor op een later moment. Samsung Food werkt ook samen met andere Samsung-apparaten, zoals de Bespoke koelkast en het werkt samen met Family Hub, en ovens van Samsung kunnen alvast voorverwarmd worden. Gebruikers kunnen recepten zoeken op basis van ingrediënten, keuken, bereidingstijd, vaardigheidsniveau en andere criteria. De app biedt ook aanbevelingen op basis van gebruikersgegevens, zoals eerder bekeken recepten en favoriete keukens.

Met de Personalize Recipe-functie kunnen gebruikers recepten aanpassen aan hun eigen dieetwensen. Zo kunnen ze een recept omzetten naar een veganistische of vegetarische versie, of de kooktijd of het vaardigheidsniveau aanpassen. Samsung Food kan ook worden gebruikt om maaltijdplannen te maken. De app creëert AI-gebaseerde aanbevelingen op basis van gebruikersgegevens, voedingsvoorkeuren en favoriete keukens. Gebruikers kunnen deze aanbevelingen vervolgens aan hun maaltijdplanning toevoegen.