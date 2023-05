Android Update Bulletin week 20: deze toestellen kregen updates

Vele apparaten worden om de zoveel tijd bijgewerkt. Dat is afgelopen week ook het geval geweest. In het Android Update Bulletin van week 20 zetten we op een rij welke toestellen in de afgelopen zeven dagen zijn geüpdatet.

Android updates in week 20

De afgelopen week werd door verschillende fabrikanten gebruikt om updates uit te rollen. Onder andere beveiligingsupdate mei 2023 werd beschikbaar gesteld voor verschillende devices. Maar er waren meer updates. In dit artikel een overzicht met de updates die in de afgelopen zeven dagen zijn uitgebracht. Verder werd duidelijk dat een volgende update voor de Galaxy S23-serie een nieuwe 2x portret-zoom brengt.

Heb je ook een update ontvangen, dan horen we het heel graag. Stuur ons een mailtje, samen met een screenshot naar redactie apenstaartje DroidApp.nl. Dan kunnen wij hem meenemen in de berichtgeving!

Motorola

Motorola ThinkPhone: beveiligingsupdate mei

Nokia

Nokia 5.4: beveiligingsupdate mei

Samsung