Motorola presenteert eerste ThinkPhone

Motorola heeft een nieuwe smartphone aangekondigd, optimaal geschikt voor de zakelijke gebruiker; de Motorola ThinkPhone. De telefoon van het bedrijf werkt bijvoorbeeld goed samen met laptops van Lenovo’s ThinkPad.

Motorola ThinkPhone

Lenovo, het moederbedrijf van Motorola is al langer bekend van de producten uit de ThinkPad line-up. Denk aan de ThinkPad laptops. Nu is er ook de ThinkPhone. Deze smartphone is aangekondigd door het bedrijf en richt zich met name op de zakelijke gebruiker. Beveiligingsplatform ThinkShield zorgt voor het veilig opslaan van gegevens. Een aparte chip, die losstaat van de chipset, zorgt ervoor dat bestanden beveiligd opgeslagen worden middels sleutels. Middels Think 2 Think kan het samenwerken met een Windows-apparaat, waardoor het het klembord en bestanden uit kan wisselen, maar ook apps op de pc geopend kunnen worden en de telefoon als webcam kan dienen. Tevens zijn er andere handige functies voor gebruikers.

Think 2 Think

Motorola zegt hierover het volgende;

ThinkPhone by Motorola introduceert Think2Think-connectiviteit powered by Ready For3, een set van productiviteitsverhogende toepassingen waarmee zakelijke eindgebruikers kunnen genieten van naadloze integratie tussen een ThinkPhone en ThinkPad. De Think2Think-toepassingen zijn:

Instant Connect: Telefoon en PC weten wanneer ze bij elkaar in de buurt zijn en maken verbinding via WiFi.

Unified Clipboard: Breng gekopieerde tekst of recente foto’s, gescande documenten en video’s over tussen apparaten door ze in elke app op het bestemmingsapparaat te plakken.

Unified Notifications: Telefoonmeldingen verschijnen direct in het Windows Action Center. Als je op een melding klikt, wordt de bijbehorende telefoonapp automatisch geopend op het scherm van de pc.

File Drop: Sleep eenvoudig bestanden tussen ThinkPhone en PC.

App Streaming: Open elke Android-toepassing rechtstreeks op de PC.

Geavanceerde Webcam: Profiteer van de krachtige ThinkPhone-camera’s en AI-mogelijkheden en gebruik deze als webcam voor videogesprekken.

Instant Hotspot: Maak met één klik verbinding met het internet, rechtstreeks vanaf de PC om gebruik te maken van de 5G-connectiviteit van de ThinkPhone.

Er is een 6,6 inch Full-HD+ beeldscherm, een 5000 mAh batterij met 68W opladen, een behuizing van aramide en aluminium en de Snapdragon 8 Gen 1+ chipset. Verder is er 8GB aan werkgeheugen en een opslagruimte van 256GB. De ThinkPhone krijgt vier jaar beveiligingsupdates en drie Android-updates. Vanaf eind januari