‘Moto G53 die in Europa wordt uitgebracht is heel anders’

Zo’n twee weken geleden werd door Motorola het doek van de Moto G53 gehaald. Dit gebeurde voor het thuisland China. Het blijkt nu dat we voor de Europese markt een heel ander soort toestel kunnen verwachten met andere specificaties.

Moto G53 wordt anders voor ons

Motorola heeft twee weken geleden de nieuwe Moto G53 aangekondigd. De smartphone van de fabrikant werd hierbij al getoond voor het Chinese publiek, waarbij het merk koos voor de -toch wel verouderde- Snapdragon 480+. Er zullen echter met het model dat wereldwijd uitgebracht zal worden, enkele verschillen zijn, zo wordt duidelijk uit de nieuwste berichten. Deze aanpassingen hebben betrekking op het beeldscherm en de chipset van het toestel.

De Moto G53 zal uitgerust worden met de Snapdragon 4 Gen 1 chipset, zo wordt verwacht. Daarnaast zou er een upgrade klaarstaan voor het scherm, dat een grootte zal kennen van 6,6 inch. Dit zal een OLED-paneel zijn met een Full-HD+ resolutie en een verversingssnelheid van 90Hz. Het Chinese model wordt uitgebracht met een 6,5 inch scherm met een HD+ resolutie. Daarnaast is dat ook nog eens een HD+ beeldscherm.

Voor de camera wordt gesproken over een triple-camera met een 50 megapixel hoofdlens, een 8 megapixel groothoeklens en een 2 megapixel macrolens. De selfie-lens krijgt een resolutie van 16 megapixel. Motorola kiest voor een basisconfiguratie van 6GB RAM met 128GB opslagruimte. Verder verwachten we een 5000 mAh batterij, maar is het niet duidelijk welke laadsnelheid de Moto G53 meekrijgt. Ook is nog onduidelijk wanneer Motorola de telefoon presenteert voor de Europese markt.