Volgende update voor Galaxy S23-serie brengt 2x portret-zoom

Er komt een nieuwe cameraverbetering aan voor de toestellen uit de Samsung Galaxy S23-serie. De fabrikant komt met een volgende camera-update voor de modellen, met verbeteringen voor de portretmodus. De nieuwe functie wordt bevestigd door het ontwikkelteam van Samsung.

Volgende update voor S23-serie in ontwikkeling

De drie smartphones uit de Samsung Galaxy S23-serie kunnen op termijn een nieuwe update verwachten. Deze update brengt verbeteringen voor de camera, die specifiek betrekking hebben op het maken van foto’s van mensen, dan wel portretten. Met de camera kun je nu al alle kanten op, op de Samsung Galaxy S23, de Galaxy S23+ en de Galaxy S23 Ultra, en binnenkort krijg je dus nog meer mogelijkheden. Op dit moment wordt namelijk gewerkt aan een speciale portret-zoom.

Zoom je nu in, dan kun je schakelen tussen 1x en 3x in de portretmodus. Hierbij wordt de hoofdcamera, of de telelens gebruikt. Binnenkort komt daar de 2x zoom-modus bij in de portretmodus. De nieuwe functie zal de hoofdcamera gebruiken, en hier ook de digitale zoom met verschillende AI-technieken gebruiken, om zo tot een mooi eindresultaat te komen.

Samsung zou van plan zijn om de functionaliteit als eerst beschikbaar te stellen voor de S23-serie. Mogelijk volgen daarna nog andere toestellen. Het is niet bekend wanneer Samsung de update beschikbaar stelt voor de devices.