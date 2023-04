Toch wel een Galaxy S23 FE? Specificaties opgedoken

Of er nou wel of geen Galaxy S23 FE aan zit te komen is nog wat onduidelijk. De ene bron beweert van wel, de andere van niet. Nu komen we wat te weten over vermeende specificaties van de nieuwe Samsung.

Samsung Galaxy S23 FE specificaties opgedoken

Als de berichten kloppen, dan zit er toch een Samsung Galaxy S23 FE aan te komen. Hoewel het bestaan ervan eerder nog ontkracht werd, zou Samsung nu toch het toestel uit willen brengen. De informatie die nu opgedoken is, gaat allereerst over het modelnummer. Samsung zou typenummer SM-S711B willen gebruiken voor de Galaxy S23 FE. De Fan Edition komt verder ook in het nieuws met de specificaties.

De Galaxy S23+ in de uitgebreide review

De Samsung Galaxy S23 FE komt op de markt met een Exynos 2200 chipset, uit eigen huis dus, en geen Snapdragon die we nog bij de Galaxy S21 FE zagen. Opvallend is dat de Exynos 2200 chipset eerder al te vinden was in de drie modellen van de Galaxy S22-serie. Verder wordt een 4500 mAh accu verwacht en krijgt de camera een 50 megapixel hoofdcamera. Een duidelijke upgrade; waar de S20 FE en S21 FE nog een 12 megapixel hoofdcamera hebben.

Samsung zou de nieuwe smartphone uitbrengen in geheugenversies 128GB en 256GB. Het is niet duidelijk wanneer Samsung het nieuwe model uit wil brengen.

