Komst van Galaxy S23 FE is ineens heel onzeker

De Samsung Galaxy S22 FE hebben we nooit gezien. Nu is het ook nog maar de vraag of we nog een Galaxy S23 FE kunnen verwachten. Wat is er aan de hand?

Komt er een Galaxy S23 FE?

Met de Fan Edition-toestellen heeft Samsung in het verleden verschillende toestellen uitgebracht die een uitstekende prijs-kwaliteitservaring boden. Hoewel de Galaxy S21 FE hier wat minder in wist te slagen, dan de erg populaire Galaxy S20 FE, waren het toch prima toestellen. Nu gaan de geruchten rond over de Galaxy S23 FE. Vorige maand kwam namelijk het bericht voorbij over de Snapdragon 8+ Gen 1 chipset die in het toestel zou zitten. Daarnaast zou Samsung het toestel rond de zomer uit willen brengen.

De doorgaans goed geïnformeerde bron Roland Quandt, heeft nu het bericht gedeeld dat de komst van de Samsung Galaxy S23 FE heel onzeker is. Hij zegt letterlijk dat hij het er naar uitziet dat er dit jaar geen Galaxy S23 FE komt.

Woensdag presenteerde Samsung haar nieuwe Galaxy A34 en Galaxy A54. Vooral met die laatste bedient Samsung nu het hogere middensegment. Verwacht werd dat Samsung met de Galaxy S23 FE een toestel uit zou brengen in de prijs van rond de 700 euro. Gezien de goede reputatie van Roland Quandt en zijn bericht hierover, is het nu de vraag of dit inderdaad er naar uitziet. Voorlopig moeten we maar uitgaan van niet.

