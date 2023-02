‘Samsung Galaxy S23 FE komt rond de zomer op de markt’

Samsung zou ondanks het ontbreken van een Galaxy S22 FE de plannen hebben liggen om een Galaxy S23 FE uit te brengen. De laatst uitgebrachte Fan Edition was de Galaxy S21 FE. De nieuwe smartphone moet over een aantal maanden verschijnen.

Samsung werkt aan Galaxy S23 FE

Samsung heeft net goed en wel de Galaxy S23-serie gepresenteerd, en het gaat nu over gezinsuitbreiding voor het nieuwe toestel. Dit gaat gebeuren in de vorm van een Fan Edition, die de logische naam Samsung Galaxy S23 FE mee zal krijgen. Het nieuws hierover is afkomstig van het Zuid-Koreaanse Hankooki, dat zich baseert op eigen bronnen. Vorig jaar verscheen er geen Galaxy S22 FE, terwijl er wel in de jaren ervoor een Galaxy S20 FE en Galaxy S21 FE verscheen. De reden hiervan zou te maken hebben met het chiptekort, waardoor Samsung de keuze heeft gemaakt om geen Galaxy S22 FE uit te brengen.

De Galaxy S21 FE

Informatie over de specificaties van de Galaxy S23 FE worden niet gedeeld. Het is daarom niet bekend of Samsung net als bij de reguliere versies kiest voor een Snapdragon-chipset, of dat we een eigen Exynos processor in de Galaxy S23 FE krijgen. Omdat Samsung zou kiezen voor een release van de Galaxy S23 FE, zou door Samsung afgezien worden om de Galaxy A74 uit te brengen. Dit gerucht hing al in de lucht en lijkt nu nogmaals bevestigd te worden door de bron. Samsung zou de nieuwe Galaxy S23 FE in augustus of september willen uitbrengen.

