Samsung wil Galaxy A-serie flink uitdunnen: dit gaat er veranderen

Samsung zou van plan zijn om het aantal toestellen in de Galaxy A-serie flink uit te dunnen. Onder andere de Galaxy A2X-serie moet eraan geloven. Wat staat er te gebeuren?

Samsung dunt A-serie uit

De Samsung Galaxy A-serie bestaat uit een hoop toestellen. In elke trede zijn er soms ook weer meerdere toestellen, zo kennen we van de Galaxy A52 niet alleen dat model, maar is er ook nog een A52s. Er zijn dus ook nog meerdere treden. Zo zijn er de instappers in de Galaxy A2x-serie, daarboven de Galaxy A3x-modellen en ga zo maar door. Maar dit gaat veranderen.

Afgaande op de nieuwste berichten is Samsung van plan om het aantal toestellen in de Galaxy A-serie te reduceren. Er gingen her en der al geruchten dat er geen Galaxy A74 zou komen, nu wordt ook gemeld dat de Galaxy A2x-serie de deur wordt gewezen. Dit betekent dat er voor de huidige Galaxy A23 geen opvolger komt in de vorm van de Galaxy A24.

De Galaxy A53

Volgens het Koreaanse The Elec is Samsung enkel van plan om smartphones uit te brengen in de Galaxy A1x-, Galaxy A3x- en Galaxy A5x-serie. Dit betekent dat in de A-serie de Galaxy A54 het meest uitgebreide model wordt. Daarna wordt er overgegaan naar de Galaxy S-serie. Samsung kwam deze week met de Galaxy A14.