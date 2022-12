Samsung Galaxy A13 ziet update naar Android 13 binnenkomen

Samsung heeft in de afgelopen weken al een hoop toestellen van de update naar Android 13 voorzien. Nu is het de beurt aan de instapper uit de A-lijn; de Galaxy A13. Deze smartphone krijgt naast de nieuwe Android-versie, ook de nieuwe One UI 5 skin van het bedrijf.

Android 13 voor Galaxy A13

De Samsung Galaxy A13 is de volgende smartphone van Samsung die de update krijgt naar Android 13. Eerder al werden verschillende andere toestellen geüpdatet naar de nieuwste Android-versie door de fabrikant. Het gunstig geprijsde toestel wordt samen met de update naar Android 13 ook voorzien van de update naar One UI 5, dit is de nieuwste skin voor je Galaxy-toestel.

Dankzij de update krijgt je toestel verschillende nieuwe functies. Denk hierbij een meer privacy-instellingen en beter inzicht in de privacy en de beveiliging. De smartphone geeft je ook een nieuwe slimme widget en meer kleuropties voor het kleurenpalet, waarbij de interfacekleuren zich aanpassen aan de ingestelde achtergrond. Samsung heeft ook gewerkt aan verschillende verfijningen in de gebruikersinterface.

Voor de Samsung Galaxy A13 is de update naar Android 13 vanaf nu beschikbaar. Als je de update kunt downloaden, krijg je hiervan een melding op je smartphone.