Samsung Galaxy A13 is uitgebreide instapper voor 189 euro: nu te koop in Nederland

Samsung heeft een nieuwe smartphone aangekondigd in ons land. Begin maart werd de Samsung Galaxy A13 aangekondigd in het betaalbare segment. Vanaf nu kun je deze interessante smartphone kopen in Nederland.

Samsung Galaxy A13 in Nederland

De nieuwe Samsung Galaxy A13 is vanaf nu te koop in Nederland. Begin deze maand werd de telefoon aangekondigd, samen met de Galaxy A23, hoewel dat model niet in ons land uitgebracht zal worden. De Samsung Galaxy A13 is de opvolger van de ontzettend populaire Samsung Galaxy A12, de best verkochte smartphone van vorig jaar. Voor een nette prijs, krijg je een uitgebreide telefoon die van prima specificaties is voorzien, want je krijgt voor dit geld zelfs een Full-HD+ beeldscherm.

De Samsung Galaxy A13 is uitgerust met een 6,6 inch scherm en een Exynos 850 chipset van Samsung zelf. Aan geheugen geen gebrek; dit is minimaal 64GB en kun je uitbreiden met een geheugenkaart met een maximale grootte van 1TB. Samsung geeft deze instapper verder 4GB aan werkgeheugen en direct Android 12. Hiermee ben je dus helemaal bij de tijd, samen met One UI 4. Dankzij het goede updatebeleid van Samsung zit je ook de komende jaren gebakken.

Voor het maken van foto’s is de Samsung Galaxy A13 voorzien van een quad-camera. Hierbij is er een 50 megapixel hoofdcamera aanwezig voor de mooiste foto’s. Verder zien we een 5 megapixel groothoeklens, een 2 megapixel dieptelens en 2 megapixel macrolens. De front-camera telt 8 megapixel.

Ben je uitgekeken op de standaard kleuren waarin smartphones worden aangeboden? De Samsung Galaxy A13 is verkrijgbaar in de kleuren blauw, wit en zwart. Je kunt de telefoon voor minder dan 200 euro kopen bij Coolblue (tijdelijk 179 euro), Bol.com, Belsimpel, Mobiel, MediaMarkt en bij Samsung zelf.