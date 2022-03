Onderzoek: Samsung Galaxy A12 is bestverkochte Android-smartphone van 2021

Apple en Samsung hebben in het jaar 2021 goede zaken gedaan met hun smartphones. De Samsung Galaxy A12 is de meest verkochte Android-smartphone, zo blijkt uit cijfers van een onderzoeksbureau.

Galaxy A12 goed verkocht

Onderzoeker Counterpoint Research brengt vaker cijfers naar buiten over de smartphoneverkopen wereldwijd. Dat heeft het bedrijf nu weer gedaan, met cijfers over het jaar 2021. Uit het onderzoek komt naar voren dat de vijf meest verkochte smartphones in 2021 afkomstig waren van Apple. De iPhone 12 staat op een eerste plaats, gevolgd door de iPhone 12 Pro Max en iPhone 13.

Op de zesde plaats staat de Samsung Galaxy A12. Hiermee is het de bestverkochte Android-smartphone van het jaar 2021. Op plaats 7 en 10 vinden we een toestel van Xiaomi; de Redmi 9A en de Redmi 9 staan op die plaatsen. De Samsung Galaxy A12 zou vooral goed verkocht worden in West-Europa. Dat komt niet alleen door de grote batterij, de goede camera, maar ook door de lange software-ondersteuning. Van de week was daar de opvolger voor het toestel; de Samsung Galaxy A13.