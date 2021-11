Samsung Galaxy A03s te koop in Nederland: scherp geprijsd toestel biedt het nodige

Samsung heeft haar nieuwste budgettoestel uitgebracht in Nederland. Het is de nieuwste smartphone uit de Galaxy A-serie; de Galaxy A03s. Voor zo’n 150 euro heb je een toestel dat alles heeft wat je nodig hebt.

Samsung Galaxy A03s verkrijgbaar

De Samsung Galaxy A03s is verkrijgbaar in Nederland, zo blijkt uit de toesteldatabase van DroidApp. De smartphone volgt hiermee de Galaxy A02s op, die ook al goede zaken deed in het goedkopere segment. Duidelijk is dat Samsung ook met dit toestel weer een prima instapper op de markt heeft gebracht. De smartphone van Samsung biedt een 6,5 inch scherm met een HD+ resolutie. Er is in de notch ruimte voor een 5 megapixel front-camera. Achterop zien we een triple-camera met een 13 megapixel sensor, een 2 megapixel macrolens en een 2 megapixel dieptelens.

Samsung Galaxy A03s krijgt van Samsung een MediaTek Helio P35 octa-core processor mee. Deze wordt bijgestaan door 3GB aan werkgeheugen en 32GB opslagruimte. Het geheugen is uit te breiden met een geheugenkaart van maximaal 1TB. Het toestel biedt 4G, Bluetooth, GPS, NFC en een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset. Natuurlijk vind je ook WiFi terug op de smartphone van het merk. Geleverd wordt het toestel met Android 11 en de One UI skin. Je kunt rekenen op maar liefst vier jaar aan beveiligingsupdates. Tot slot zien we een flinke 5000 mAh accu met 15W opladen. Aan de zijkant heeft Samsung nog ruimte gevonden om ook een vingerafdrukscanner te plaatsen.

Een compleet toestel voor een bedrag van rond de 150 euro. Wel is de smartphone maar beperkt beschikbaar in Nederland. Je kunt voor de telefoon terecht bij MediaMarkt en Samsung zelf. Eventueel is hij tegen een hogere prijs ook verkrijgbaar bij Bol.com en Belsimpel. Je kunt kiezen uit de kleuren zwart, wit en blauw.