Samsung Galaxy A03s aangekondigd: nieuwe, betaalbare smartphone

Samsung heeft met de Galaxy A-serie een legioen aan toestellen in het portfolio. De Galaxy A02s wordt nu opgevolgd door een nieuw model; de Galaxy A03s. Eveneens voorzien van een gunstig prijskaartje.

Dit is de Galaxy A03s

De Samsung Galaxy A02s kennen we al, ook die smartphone is verkrijgbaar in Nederland. De nieuwe opvolger van dit model, de Galaxy A03s, is nu ook officieel aangekondigd door de Zuid-Koreaanse fabrikant. Als eerst is dit voor India het geval, maar we schatten de kans zeker niet ondenkbaar dat Samsung het toestel ook in ons land uit zal brengen.

Met de Samsung Galaxy A03s heb je de beschikking over een smartphone met 6,5 inch LCD-scherm met een HD+ resolutie. Aan boord van het toestel vinden we een MediaTek processor, de Helio P35 om precies te zijn. Natuurlijk draait de telefoon op Android 11 en is de One UI skin hier overheen geplaatst. Er is tevens een flinke accucapaciteit van 5000 mAh. Deze batterij kan met 15W opgeladen worden.

Voor fotografie is de Galaxy A03s voorzien van een triple-camera. Dit is een 13 megapixel hoofdlens, 2MP macrolens en 2MP dieptesensor. In de notch aan de voorkant zit een 5 megapixel camera voor het maken van selfies. Er is keuze uit de kleuren zwart, blauw en wit; en het RAM-geheugen komt uit op 3 of 4GB. De interne opslagruimte op 32GB of 64GB. Prijzen beginnen bij omgerekend 132 euro. Het is nu nog niet bekend of het toestel naar Nederland komt, maar als hierover meer informatie bekend is, houden we je natuurlijk op de hoogte.