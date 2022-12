Samsung Galaxy A54: nieuwe foto’s tonen design van smartphone

Samsung is achter de schermen druk bezig met nieuwe toestellen. Zo ook met de Samsung Galaxy A54. Deze zal de populaire Galaxy A53 opvolgen. Nu zien we nieuwe beelden, waarin we onder andere de kleuren van de Galaxy A54 te weten komen.

Samsung Galaxy A54 opgedoken

We verwachten in 2023 de opvolger van de populaire Galaxy A53, in de vorm van de Samsung Galaxy A54. In onze Samsung Galaxy A53 review waren we al goed te spreken over de smartphone van de Zuid-Koreaanse fabrikant. Steeds weet het merk met de A5X-modellen goede scores te behalen en de verwachtingen van de Galaxy A54 zijn dan ook weer hoog. Eerder zagen we al renders van het toestel. Dankzij een nieuw lek komen we weer het nodige te weten over de smartphone van het bedrijf. De Samsung Galaxy A54 zal een fractie kleiner, maar wel breder zijn. De afmetingen zullen zijn 158,3 x 76,7 x 8,2 millimeter, waar de huidige Galaxy A53 uitkomt op 159,9 x 74,7 x 8,1 millimeter.

Informatie over kleuren waarin de Samsung Galaxy A54 beschikbaar zal komen, is ook bekend. Samsung zal de Galaxy A54 uitbrengen in de kleuren zwart, paars, wit en limoen. De paarse lijkt qua kleur wel net wat anders dan de onlangs gepresenteerde Bora Purple kleur die we onder andere zagen bij de Galaxy S22 en de Z Flip 4. Eerder zagen we ook een blauwe kleur, die zien we nu niet terug.

De specificaties van de telefoon zijn ook bekend. De smartphone zal uit de fabriek komen rollen met een 6,4 inch OLED 120Hz scherm, een batterij met een flinke capaciteit van 5000 mAh en sowieso 128GB opslagruimte. Het werkgeheugen zou uitkomen op 6GB. De verwachting is dat de camera een triple-camera zal zijn met een 50 megapixel hoofdsensor. Informatie over de chipset is er nog niet. Wel kunnen we er vrij zeker van zijn dat de Galaxy A54 verschijnt met Android 13 en weer een mooi updatebeleid.

Het is nog niet duidelijk wanneer Samsung de nieuwe smartphone presenteert. Vermoedelijk is dit net als bij het huidige model rond maart.