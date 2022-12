Samsung komt met handige camera-app naar je Galaxy

Samsung heeft de bevestiging gegeven dat er een handige camera-app uitgebracht gaat worden voor de Galaxy-smartphone. Het gaat om de Camera Assistent app, die nu al als bèta wordt aangeboden voor de modellen uit de Galaxy S22-serie. De nieuwe camera-app zal echter naar meer modellen komen.

Camera Assistent voor je Samsung

Met de camera-app op je Samsung Galaxy-smartphone kun je al een hoop kanten op. Zo heb je legio aan mogelijkheden en opties om de instellingen aan te passen aan je wensen. Nu wordt er door Samsung een andere handige toevoeging voor de camera getest, en wel in de vorm van de Camera Assistent app. Deze applicatie wordt nu getest en zal in de toekomst verschijnen voor verschillende Galaxy-toestellen. Naar eigen zeggen wil Samsung de app beschikbaar stellen voor zoveel mogelijk toestellen. Informatie hierover wordt binnenkort verder gedeeld.

Maar wat kun je precies met de Camera Assistent? Deze toepassing maakt deel uit van Good Lock, waarover we eerder schreven. Sinds kort kunnen Galaxy-bezitters deze toepassing ook downloaden in Nederland en België. Dankzij Good Lock krijg je nog meer mogelijkheden voor het personaliseren van je Galaxy-toestel. Denk aan de verschillende vormen en symbolen in de notificatiebalk, maar ook in je navigatiebalk. De Camera Assistent is dus ook een uitbreiding hierop en laat je dieper in de instellingen, aanpassingen doorvoeren voor de camera-app. Zo wordt het mogelijk om bepaalde manieren van bewerking door te voeren, instellingen aan te passen voor de timer of HDR en zijn er ook andere handige toevoegingen. Je kunt bijvoorbeeld instellen dat in de fotomodus de camera een video kan maken door de ontspanknop ingedrukt te houden.

Beschikbaarheid

De dienst wordt nu als bèta getest op de Galaxy S22, Galaxy S22+ en de Galaxy S22 Ultra. Binnenkort moeten dus meer toestellen hiervoor geschikt gemaakt worden. Deze Camera Assistent is dus weer een andere app dan de eerder vrijgegeven Expert RAW-app waarmee je bijvoorbeeld nog mooiere foto’s kunt maken in de nachtelijke uren.