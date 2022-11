Renders van Samsung Galaxy A34 duiken op: spannend of niet?

Samsung slaat in 2023 een nieuwe weg in met het design van de smartphones. Duidelijk is dat de designtaal niet alleen bij de high-end smartphones gevoerd gaat worden, maar ook bij de toestellen uit het lagere segment. Wat gaat Samsung ons bieden bij de Galaxy A34? Daar komen we nu meer over te weten dankzij verschenen renders.

Galaxy A34 renders

Samsung zal in het komende jaar met een nieuwe mid-end smartphone komen. Sterker nog, niet één, maar wel meerdere. Eén daarvan zal de Samsung Galaxy A34 zijn. Deze smartphone verschijnt nu in renders, waarbij een aantal zaken duidelijk worden. Het design wijkt af met dat van de eerder uitgebrachte Galaxy A33. Toch is het niet bepaald spannend te noemen, van wat Samsung met de Galaxy A34 wil doen. De smartphonefabrikant heeft namelijk voor een nieuwe designtaal gekozen voor 2023. Dat zagen we bijvoorbeeld ook al terug bij de renders van de Galaxy A54 en de gepubliceerde Galaxy S23 renders.

De lijn die doorgetrokken wordt is de cameramodule. Niet meer een apart eiland, maar net als bijvoorbeeld bij de Galaxy S22 Ultra, drie losse camera’s. Opvallend is dat Samsung dit ook bij de Galaxy A32 al geplaatst heeft, maar daar met de A33 dus vanaf stapte. Dat gaan we zien bij de nieuwe toestellen die eerder al in renders opgedoken zijn, maar dus ook bij de Galaxy A34. Deze steken dus los van elkaar uit de achterkant, al zit er doorgaans wel een lichte rand om de lens, tegen bescherming. Uit de renders die zijn gepubliceerd wordt verder duidelijk dat Samsung het toestel voorziet van de oude bekende notch, waarin de front-camera van het toestel zit.

We verwachten de aankondiging van de nieuwe Samsung Galaxy A34 begin volgend jaar. Als hierover meer bekend is, houden we je natuurlijk hiervan op de hoogte.