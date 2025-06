Samsung Galaxy A34 en A16 krijgen Android 15 met One UI 7

Weer een aantal toestellen van Samsung die bijgewerkt worden met een update. Het is de update naar Android 15, welke beschikbaar wordt gesteld voor de Samsung Galaxy A16 en Galaxy A34.

Android 15 voor A16 en A34

Twee smartphones van Samsung worden geüpdatet naar de nieuwe Android-versie. We zien een update voor de Samsung Galaxy A16 en ook de Galaxy A34 wordt bijgewerkt. In beide gevallen is het de update naar Android 15 die nu beschikbaar is. De updates die meer dan 3GB groot zijn, brengen de nieuwe functies van deze Android-versie, samen met het nieuwe One UI 7. Dit betekent dat je als gebruiker gebruik kunt maken van de vernieuwde interface, camera-app en de Now Bar op het vergrendelscherm.

Gebruikers met de Galaxy A16 en Galaxy A34 krijgen ook het verticale app-scherm, waar je dus doorheen kunt scrollen. Met de knop aan de zijkant van het toestel kun je ook Gemini direct openen. Tevens zien we de beveiligingsupdate van mei terug op de twee devices.

Als je de update kunt downloaden, krijg je hier een melding van op je smartphone. Eventueel kun je via de software-instellingen ook handmatig controleren op updates.

