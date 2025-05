Samsung Galaxy A53 krijgt grote update naar Android 15

De grote update naar Android 15 is vanaf nu beschikbaar voor de Samsung Galaxy A53. De smartphone wordt bijgewerkt met de nieuwe update, samen met de One UI 7 skin. Samsung heeft verder een nieuwe beveiligingsupdate toegevoegd.

Galaxy A53: Android 15 beschikbaar

Een ander Galaxy-toestel wordt bijgewerkt met een grote update. DroidApp-lezer Han heeft ons gemaild met een update die vanaf nu beschikbaar is. De smartphone wordt bijgewerkt met de update naar Android 15. Samen met de nieuwe Android-versie wordt ook Samsung’s nieuwste skin meegeleverd; dit is de update naar One UI 7. Met deze update worden verschillende wijzigingen doorgevoerd.

Gebruikers krijgen toegang tot de Now Bar op het vergrendelscherm. Hiermee kun je bijvoorbeeld bepaalde meldingen beheren, je muziek bedienen en timers regelen. Verder kun je grote mappen maken op het startscherm en aan de slag met vernieuwingen in de interface. Dit zie je onder andere terug bij de camera-app op je Galaxy A53.

Samsung heeft tot slot ook een nieuwe security-patch toegevoegd. Dit is de meest recente update die er tot nu toe beschikbaar is; de beveiligingsupdate van mei 2025. De update is vanaf nu beschikbaar voor de Samsung Galaxy A53. De update is circa 3,3GB groot.