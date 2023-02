Samsung Galaxy S23-serie gebruikt zelf enorm veel opslagruimte: zo zit het echt

Samsung heeft vorige week de Samsung Galaxy S23, de Galaxy S23+ en de Galaxy S23 Ultra aangekondigd. Nu komen de drie smartphones minder positief in het nieuws; de nieuwe toestellen vragen nogal wat van de opslagruimte van de telefoon.

Gebruikte opslagruimte bij S23-serie

Samsung zal dit jaar de markt domineren met de toestellen uit de Galaxy S23-serie. Dat is de verwachting althans. We schreven in onze Galaxy S23 preview al dat het bedrijf verschillende verbeteringen heeft doorgevoerd om een geslaagd product uit te brengen. Dit resulteert in de Samsung Galaxy S23, de Galaxy S23+ en de Galaxy S23 Ultra. Toch is niet alles even positief, zo blijkt uit berichten die nu opduiken. Het bericht gaat over de gebruikte opslagruimte door het systeem zelf. Dit loopt namelijk flink op.

Het probleem lijkt te spelen bij alle modellen in de S23-serie. Alex Maxham, een schrijver voor Android Headlines, meldt dat de Galaxy S23 Ultra bij hem 57GB in beslag neemt voor het systeem. Een andere gebruiker meldt dat op zijn Galaxy S23 er voor 37 gigabyte aan geheugen afgenomen wordt. Dat valt nog best mee, als we hier naar de reviewmodellen uit de S23-serie kijken. Het reviewexemplaar van de Galaxy S23+ vraagt hier maar 77,18GB aan systeemruimte. Bij de Galaxy S23 Ultra loopt dit op naar maar liefst 117GB.

Het nieuws is opvallend. Bij de Galaxy S22+ die we hier hebben liggen neemt het systeemgeheugen slechts 27GB in beslag. Bij de Pixel 7 is dit slechts 14GB. Samsung lijkt meer ruimte vrij te houden bij de S23-serie. Het gaat dan bijvoorbeeld om systeem-apps, maar ook om vrijgehouden ruimte voor bijvoorbeeld apps van providers en systemen. Daarnaast zorgt de samenwerking met Microsoft ervoor dat er ook verschillende Microsoft-apps al voorgeïnstalleerd zijn op de smartphone.

Opvallend is dat Samsung niet heeft gekozen voor het toepassen van naadloze updates. Hiermee wordt het geheugen gesplitst in twee partities, waarbij op de ene het Android-systeem staat geïnstalleerd. Dit zorgt voor meer geheugenverbruik. Samsung biedt dit niet aan op de S23-serie, dus dit kan niet de oorzaak zijn van het probleem.

Zo zit het echt

Wat is verder een reden hiervan? Dat hebben de collega’s van Android Headlines uitgezocht. Het verschil zit hem namelijk in de rapportage van de opslag op de telefoon zelf. En dat kunnen we bevestigen hier met wat testmodellen op de redactie. Een deel van de systeemopslag bevat ruimte die wordt gebruikt door het systeem zelf. Een ander deel wordt gebruikt voor de cache van bijvoorbeeld je geïnstalleerde apps. Tevens zit er een verschil in de termen gigabytes en gibibytes. Een telefoon met 1TB heeft eigenlijk 931GB aan opslagruimte. Dit is de volgende omrekenmethode: 1,000,000,000,000 bytes = 976,562,500 kB = 953,674 MB = 931 GB. Een technische uitleg hierover vind je terug op Wikipedia. Een smartphone met 512GB krijgt eigenlijk maar 476GB. Een verschil van 36GB. Haal je dit van de 57GB af die eerder werd genoemd, dan komt dit uit op ongeveer 21GB voor het systeemgeheugen.

Andere fabrikanten geven dit overigens anders weer op hun smartphones. Zo zien we terug op ons reviewexemplaar van de OnePlus 11. Daar zien we dat het systeem 20,6GB vraagt aan opslagruimte. Terwijl er ook nog 35,0GB onder overige wordt geschaard. Bij de Samsung-modellen is dit vele malen minder.

Een extra troost: de hele maand krijg je flinke korting bij Samsung. Je krijgt dan voor hetzelfde geld een Galaxy S23-variant met meer geheugen. Daarnaast krijg je nog veel meer andere voordelen.

