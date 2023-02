‘Nieuwe Samsung Galaxy S23 FE komt met Snapdragon 8+ Gen 1’

Samsung komt wederom in het nieuws met de Samsung Galaxy S23 FE. De speciale Fan Edition wordt voorzien van een Qualcomm-processor. Eerder werd ook de rest van de S23-serie al in zijn geheel voorzien van een Snapdragon-chipset.

Galaxy S23 FE met Snapdragon

De nieuwe Samsung Galaxy S23 FE staat deze keer wel op de planning, in tegenstelling tot een Fan Edition van de S22-serie. Samsung kwam na langere tijd een paar jaar geleden met de Galaxy S20 FE. In onze Galaxy S20 FE review wist het toestel gelijk erg hoge ogen te gooien. Vrijwel alles klopte aan dit toestel, het werd een succes. Dit succes werd niet voortgezet door de Galaxy S21 FE. Dat toestel kwam door chiptekorten al een flinke tijd later op de markt, en daarnaast duurde het slechts een paar weken totdat de S22-serie aangekondigd werd. Met als gevolg dat alle belangstelling naar die serie ging. Ook speelde daarbij de prestaties en de prijs van de S21 FE mee.

Samsung zou de nieuwe Galaxy S23 FE wel weer laten knallen. Allereerst moet de processor daaraan bijdragen. De high-end chipset; de Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 moeten we terug gaan zien in dat toestel. Deze wordt geproduceerd met hulp van TSMC, waar ook de Snapdragon 8 Gen 2 vandaan komt. Deze heeft zich in onze Galaxy S23+ review en Galaxy S23 Ultra test al van zijn goede kant laten zien. Onder andere op het gebied van accuduur, wat dag en nacht verschil is met de Galaxy S22-serie.

De Galaxy S23+

Samsung kiest niet voor de Snapdragon 8 Gen 2, om zo de prijs van de S23 FE te kunnen drukken. Daarbij zou het gebruik van de nieuwste high-end chipset het succes van de S23-serie kunnen tackelen. Wanneer de nieuwe Samsung eraan zit te komen is nu nog niet bekend.

